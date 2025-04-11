Demirci'de çaşır otu gelir kapısı oluyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Nurullah Yanar, dağlık alanlarda topladığı çaşır otunu kent merkezinde satarak gelir elde ediyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Nurullah Yanar, dağlık alanlarda topladığı çaşır otunu kent merkezinde satarak gelir elde ediyor.
Yanar, nisan ayında doğada kendiliğinden yetişen çaşır bitkisinin olgunlaşmasıyla dağlık kesimlerin yolunu tutuyor.
Çaşır otunu toplayan Yanar, ilçe merkezinde pazar ve sokaklarda demetini 30 liradan satıyor.
Yanar, AA muhabirine çaşırın nisan ve mayıs aylarında toplandığını söyledi.
Çaşır otunun salata, turşu ve çeşitli yemeklerde kullanıldığını ifade eden Yanar, dağlık alanlarda yetiştiği için toplanmasının zor olduğunu kaydetti.
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