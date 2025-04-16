Manisa'da "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenlendi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ev sahipliğinde Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, doğal doğumun sadece tıbbi değil, aynı zamanda insani bir mesele olduğunu söyledi.
Doğal doğum konusunda öncü bir duruş sergilemeye devam edeceklerini vurgulayan Kibar, "Biliyoruz ki, Sağlık Bakanlığımızın Ulusal Anne ve Bebek Sağlığı Eylem Planı kapsamında da doğal doğumun teşvik edilmesi, gereksiz sezaryen oranlarının azaltılması ve gebelere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması önemli hedefler arasında yer almakta. Bu politika bizlere bir yol haritası sunarken, aynı zamanda bu alandaki çalışmalarımızı da daha anlamlı ve güçlü kılıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor; doğal doğumu destekleyen adımlar atıyoruz." dedi.
Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de son yıllarda artan sezaryen doğum oranının Türkiye için sorun olmaya devam ettiğini belirterek, "Bundan dolayı 3 Kasım 2024 tarihinde bakanlığımız tarafından 'Normal Doğum Eylem Planı' açıklandı. Kırk maddeden oluşan ve on dört eylem başlığı altında bu planı adım adım en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Sempozyum, oturum başkanlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından 4 oturumla devam etti.
Sempozyuma, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naci Kemal Kuşçu, akademisyenler, öğrenci ve davetliler katıldı.
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