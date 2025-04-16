Manisa'da "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ev sahipliğinde Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, doğal doğumun sadece tıbbi değil, aynı zamanda insani bir mesele olduğunu söyledi.

Doğal doğum konusunda öncü bir duruş sergilemeye devam edeceklerini vurgulayan Kibar, "Biliyoruz ki, Sağlık Bakanlığımızın Ulusal Anne ve Bebek Sağlığı Eylem Planı kapsamında da doğal doğumun teşvik edilmesi, gereksiz sezaryen oranlarının azaltılması ve gebelere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması önemli hedefler arasında yer almakta. Bu politika bizlere bir yol haritası sunarken, aynı zamanda bu alandaki çalışmalarımızı da daha anlamlı ve güçlü kılıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor; doğal doğumu destekleyen adımlar atıyoruz." dedi.