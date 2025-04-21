Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu'nda Figen Zengin idaresindeki 45 FZ 077 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yunus Durak (39) yönetimindeki 35 AH 7451 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Yusuf (4) ve Teslime Durak (36), ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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