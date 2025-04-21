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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:00
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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu'nda Figen Zengin idaresindeki 45 FZ 077 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yunus Durak (39) yönetimindeki 35 AH 7451 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile Yusuf (4) ve Teslime Durak (36), ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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