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        Manisa'da pitbull besleyen 2 kişiye, 304 bin lira para cezası verildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen 2 kişiye, 304 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:16
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        Manisa'da pitbull besleyen 2 kişiye, 304 bin lira para cezası verildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yasaklı ırk köpek besleyen 2 kişiye, 304 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salihli şefliği ekipleri, ihbar üzerine pasaportu ve mikroçipi olmadığı belirlenen tehlikeli ırk sınıfında yer alan 4 pitbull cinsi köpeğe el koydu.

        Köpeklerin sahibi 2 kişiye de 304 bin 696 lira idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada, "Bu ırklar uygun şartlar ve yasal çerçevede bakılmadığında hem insanlar hem de hayvanlara risk oluşturur." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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