Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u transfer etti

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa temsilcisi 1.91'lik oyun kurucuyla sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.