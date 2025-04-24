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        Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:14
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        Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u transfer etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa temsilcisi 1.91'lik oyun kurucuyla sözleşme imzaladı.

        Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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