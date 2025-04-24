Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket Divissa, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa temsilcisi 1.91'lik oyun kurucuyla sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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