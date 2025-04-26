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        Manisa'da viyadük inşaatındaki çökme sonucu 9 işçi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:55 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:01
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        Manisa'da viyadük inşaatındaki çökme sonucu 9 işçi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı.

        Gümüşçay Mahallesi'nde yapılan viyadüğün temel inşaatında çökme meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Olayda yaralanan 9 işçi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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