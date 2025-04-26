Manisa'da viyadük inşaatındaki çökme sonucu 9 işçi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 9 işçi yaralandı.
Gümüşçay Mahallesi'nde yapılan viyadüğün temel inşaatında çökme meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olayda yaralanan 9 işçi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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