Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Soma'da belediye ile denetimli serbestlik müdürlüğü arasında protokol imzalandı

        Soma Belediyesi ile Soma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soma'da belediye ile denetimli serbestlik müdürlüğü arasında protokol imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Soma Belediyesi ile Soma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki imza töreninde protokolü Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur imzaladı.

        Soma Belediye Başkanı Okur toplum yararına gerçekleştirilen tüm projelere destek verdiklerini ifade etti.

        Başsavcı Vidinel de hükümlülerin kamu hizmetinde çalıştırılırken yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçiminde uyumunu kolaylaştırmanın esas alındığını söyledi.

        Protokole göre, ilçedeki kamu hizmetlerinde çalışacak denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin çevre temizliği, park ve bahçe bakımı gibi alanlarda görev alması sağlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"

        Benzer Haberler

        Soma'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Soma'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        40 yıl sonra üniversiteye dönüp 72 yaşında "doktor" ünvanı aldı
        40 yıl sonra üniversiteye dönüp 72 yaşında "doktor" ünvanı aldı
        Üzerinde A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutukland...
        Üzerinde A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutukland...
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Akhisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Akhisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Manisa'da madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi
        Manisa'da madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi