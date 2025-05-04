20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu, son yolculuğuna uğurlandı

Akarsu, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) 20. Dönem Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşında bir çocuk babası Akarsu, dün akşam hayatını kaybetti.

Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu için cenaze töreni düzenlendi.

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