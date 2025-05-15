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        Demirci'de özel eğitim öğrencilerinden Engelliler Haftası etkinliği

        Demirci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:53
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        Demirci'de özel eğitim öğrencilerinden Engelliler Haftası etkinliği
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        Demirci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        "Sevgi varsa engel yoktur" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, zeybek gösterisi sundu.

        Öğrencilerin seslendirdiği "Mavi Boncuk", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" ve "Sev Kardeşim" şarkılarına protokol ve veliler de eşlik etti.

        Öğretmenler Dürdane Çataler ve Mürüvvet Hepyürekliler'in koordinasyonunda hazırlanan, çiçek figürleriyle sahnelenen "Hepimiz aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" adlı gösteri izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

        Etkinliğe Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

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