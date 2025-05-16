Demirci'de palyatif servisindeki hastalara moral konseri
Manisa'nın Demirci ilçesinde, müzik öğretmenleri, devlet hastanenin palyatif servisinde tedavi gören hastalara yönelik moral konseri verdi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, müzik öğretmenleri, devlet hastanenin palyatif servisinde tedavi gören hastalara yönelik moral konseri verdi.
Demirci Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte müzik öğretmenleri ve hastane personelleri işbirliğiyle moral gecesi yapıldı.
Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde hastalar ve hasta yakınları eğlenceli vakit geçirdi.
Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Onat, palyatif bakım servisinde uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral olması amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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