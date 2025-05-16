Demirci'de palyatif servisindeki hastalara moral konseri

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Levent Onat, palyatif bakım servisinde uzun süreli tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral olması amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde hastalar ve hasta yakınları eğlenceli vakit geçirdi.

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte müzik öğretmenleri ve hastane personelleri işbirliğiyle moral gecesi yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.