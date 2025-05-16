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        Manisa'da 3 motosikletin çarpışma anları güvenlik kamerasında

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:11
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        Manisa'da 3 motosikletin çarpışma anları güvenlik kamerasında
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Altay Mahallesi Türkoğlu Sokak'tan çıkan Ömer Göktaş (68) yönetimindeki 45 ZB 6705 plakalı motosiklet, Yedieylül Caddesi'nde seyreden Enes Demir'in (19) kullandığı 45 ARV 724 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kaza sonrasında savrulan 2 motosiklet, yoldan geçen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen başka bir motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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