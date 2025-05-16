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        Demirci Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:53
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        Demirci Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına başladı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

        Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi istikametinden Çereşe Meydanına doğru asfalt serilmeye başlandığını belirtti.

        Belediye bünyesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan asfalt makinesini 16 yıl sonra faaliyete aldıklarını aktaran Kara, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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