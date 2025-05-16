Demirci Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına başladı
Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.
Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi istikametinden Çereşe Meydanına doğru asfalt serilmeye başlandığını belirtti.
Belediye bünyesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan asfalt makinesini 16 yıl sonra faaliyete aldıklarını aktaran Kara, ekiplere teşekkür etti.
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