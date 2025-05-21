Turgutlu'da teknoloji günleri etkinliği başladı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Turgutlu Teknoloji Günleri" başladı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Turgutlu Teknoloji Günleri" başladı.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Seramiksan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Selami Kapankaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar konuşma yapıldı.
Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve ziyaretçiler fakültedeki kulüplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.
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