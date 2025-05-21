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        Turgutlu'da teknoloji günleri etkinliği başladı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Turgutlu Teknoloji Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:05
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        Turgutlu'da teknoloji günleri etkinliği başladı
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Turgutlu Teknoloji Günleri" başladı.

        Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Seramiksan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Selami Kapankaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar konuşma yapıldı.

        Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve ziyaretçiler fakültedeki kulüplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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