CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze törenine katıldı

Özel, cenaze namazının ardından Cemre Öğren ile aynı camiden cenazeleri kaldırılan şehir esnafından Mustafa Kaymaz ve emekli öğretmen Aysın Dilşen Muratoğlu'nun tabutlarına da omuz verdi.

Hatuniye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Özel, baba Ergün ve anne Emine Dilek Öğren ile aile yakınlarına taziyelerini iletti.

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