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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze törenine katıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in (32) cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:42
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        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze törenine katıldı
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in (32) cenaze törenine katıldı.

        Hatuniye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende Özel, baba Ergün ve anne Emine Dilek Öğren ile aile yakınlarına taziyelerini iletti.

        Özel, cenaze namazının ardından Cemre Öğren ile aynı camiden cenazeleri kaldırılan şehir esnafından Mustafa Kaymaz ve emekli öğretmen Aysın Dilşen Muratoğlu'nun tabutlarına da omuz verdi.

        Özgür Özel, daha sonra defin işlemlerinin yapılacağı Kırtık Mezarlığı'na geçti.

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