Manisa'da anahtar kopyalayarak hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hacamat yaptıkları kişinin anahtarını kopyalayıp evindeki altınları çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dilşikar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Ayten Ç, evindeki ziynet eşyalarının çalındığını belirterek polise başvurdu.

Müştekinin iddiasına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ayten Ç'nin evinin anahtarının hacamat tedavisi yaptığını öne süren O.C.U. (36) ve eşi E.U. (33) tarafından tedavi sırasında çantasından alınarak kopyalandığını belirledi.

Anahtarı kopyaladıktan sonra kadını takip ederek ikametini öğrenen şüphelilerin, daha sonra sosyal medya paylaşımından şehir dışında tatilde olduğunu anladıkları Ayten Ç'nin evine girerek ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 4 suç kaydı bulunan O.C.U. ile 2 suç kaydı bulunan eşi E.U'yu gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte ele geçirilen 274 bin lira müşteki Ayten Ç'ye teslim edildi.