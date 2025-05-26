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        Alaşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:09
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        Alaşehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        "Hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.C.Ö. (26) ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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