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        Manisa Müzesi, zenginleşen içeriğiyle yeniden ziyaretçileriyle buluştu

        AHMET BAYRAM - Manisa'da, eski binasındaki restorasyon nedeniyle kapatılan Manisa Müzesi, yeni binasında binlerce yıllık geçmişe ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:03
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        Manisa Müzesi, zenginleşen içeriğiyle yeniden ziyaretçileriyle buluştu
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        AHMET BAYRAM - Manisa'da, eski binasındaki restorasyon nedeniyle kapatılan Manisa Müzesi, yeni binasında binlerce yıllık geçmişe ışık tutuyor.

        Muradiye Külliyesi'nin bitişiğinde 90 yıl önce açılan müze, külliyedeki restorasyon nedeniyle 2000 yılında kapandı.

        Yunusemre ilçesinde yapılan yeni müze binası, geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninden sonra hizmete girdi.

        Geçen sürede kazılarda elde edilen yeni eserlerle zenginleşen müzede, çeşitli medeniyetlere ait izler bulunuyor.

        Müzede en eskisi Salihli'deki Çakallar Volkanı yakınında bulunan ve üzerinde ayak izi bulunan Paleolitik Döneme (Kaba Taş Devri) ait volkanik tüf parçası, efsanelere konu olmuş Lidya kartalı kabartmaları, Aigai Antik Kenti'ndeki kazılardan çıkarılan 2,6 metrelik bilinen en büyük tanrıça Hestia heykeli ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden şehzadelerin günlük yaşamlarını yansıtan 1700 eser yer alıyor.

        - "Çok geniş bir zaman aralığı var"

        Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AA muhabirine, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından müzeyi ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Müzenin, Sardes Antik Kenti'nden çıkan eserlerle başlayan bir serüveninin olduğunu ifade eden Sudak, yıllar içinde farklı yerlerde bulunan eserlerin de müzeyi zenginleştirdiğini kaydetti.

        Sudak, alanın binlerce yıl geçmişe ışık tuttuğunu dile getirerek, "Müzemiz, milattan önce 10 bin yıl öncesine ait ayak izinden 2 bin yıl öncesine ait uygarlıkların eserlerine kadar birçok eseri barındırıyor. Burada en son halkamız Osmanlı Dönemi'nde giyim kuşam, yeme içme geleneği. Helenistik heykeli, Şehzade Divanını da görebilirsiniz, aynı zamanda Lidya ve Roma dönemindeki mozaikleri de görebilirsiniz. Çok geniş bir zaman aralığı var." diye konuştu.

        Sudak, 25 yıl aradan sonra açılan müzeye sadece Manisa'dan değil İzmir, Balıkesir, Uşak gibi çevre illerden de ilginin olduğunu belirtti.

        - İlgi, Lidya kartalları ve tanrıça Hestia heykelinde odaklanıyor

        Ziyaretçilerin Lidya kartalları ve mozaikleri ile Aigai Antik Kenti'nde kent meclisinin merkezindeki kazılarda bulunan tanrıça Hestia'yı tasvir eden 2,6 metre boyundaki heykelin sergilendiği alanda uzun zaman geçirdiğini aktaran Sudak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Buradaki eserlerin hepsi çok kıymetli ama Lidya kartalları, dönem içerisinde birçok efsane ve hikayeye konu, birçok ülkeye de esin kaynağı olmuş eserler. Lidya kartallarını Manisa Müzesi'nde görebiliriz ama Helenistik Dönem'in Hestia'sı diye adlandırdığımız bir heykelimiz var, Helenistik dönemin en büyük heykelini de yine Manisa'da görme imkanına sahip tüm ziyaretçilerimiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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