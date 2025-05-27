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        Manisalı kuaförler, saç ve makyaj yarışmasından derecelerle döndü

        Manisa Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Denizli'de düzenlenen makyaj ve saç tasarımı yarışmasında ödüller aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:42
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        Manisalı kuaförler, saç ve makyaj yarışmasından derecelerle döndü
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        Manisa Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri, Denizli'de düzenlenen makyaj ve saç tasarımı yarışmasında ödüller aldı.

        "Denizli Hair Fest-1"de Manisa'yı temsil eden kuaförlerden Ayşenaz Kolcu, "makyaj" kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Deva Çakıcı ise "topuz" kategorisinde ikinciliğin sahibi oldu.

        Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, başarılı kuaförleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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