Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye adli işlem

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ve tabancayla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehzadeler'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye adli işlem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ve tabancayla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Zanlının üst aramasında 265 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Soma'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Soma'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Manisa'da sağlıklı yaşam için boy ve kilolar ölçülüyor
        Manisa'da sağlıklı yaşam için boy ve kilolar ölçülüyor
        Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın'dan yeni sezon açıklaması:
        Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın'dan yeni sezon açıklaması:
        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan kadın öldü
        Manisa FK transferde sabırlı olacak
        Manisa FK transferde sabırlı olacak