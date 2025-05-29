Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'nde evinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı değerlendirilen H.S'nin (58) evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
H.S. gözaltına alındı.
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