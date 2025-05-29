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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:40
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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'nde evinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı değerlendirilen H.S'nin (58) evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        H.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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