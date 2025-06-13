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        Bilek güreşinde Avrupa şampiyonu Nehir Özcan'a Manisa'daki okulunda coşkulu karşılama

        Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Nehir Özcan, eğitim gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda öğretmen ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:28
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        Bilek güreşinde Avrupa şampiyonu Nehir Özcan'a Manisa'daki okulunda coşkulu karşılama
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        Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Nehir Özcan, eğitim gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda öğretmen ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

        Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden 8. sınıf öğrencisi Özcan'a okul girişinde çiçekler verildi.

        Öğrenciler ve öğretmenler Özcan'ı uzun süre alkışladı. Okul Müdürü Süleyman Göksu, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek kendisine Türk bayrağı verdi.

        - "Hedefim dünya şampiyonasında birincilik"

        Nehir Özcan, bilek güreşine hobi olarak başladığını belirterek, elde ettiği başarıların ardından bu sporu profesyonelce sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

        Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Özcan,"Romanya'da çok heyecanlandım ama heyecanımı bastırıp, antrenörüm İbrahim hocamın da desteğiyle odaklandım ve kazandım. Şimdi hedefim eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birincilik elde etmek. Bunun için çalışmalara başladım." dedi.

        Nehir Özcan ile 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını kaydeden beden eğitimi öğretmeni İbrahim Yalur da "2024 yılında milli takıma seçilmesini hedefliyorduk ve başardık. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istedik. Nasip oldu, sağ ve sol kolda iki birincilik kazandı." ifadelerini kullandı.

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