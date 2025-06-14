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        Demirci'nin coğrafi işaretli kirazında hasat başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Demirci kirazının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:38
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        Demirci'nin coğrafi işaretli kirazında hasat başladı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaret tescilli Demirci kirazının hasadına başlandı.

        İlçede üreticiler sabah erken saatlerde gittikleri bahçelerde, öğleye kadar kiraz hasadı yapıyor.

        Çoğunluğu kadın olan kiraz toplayıcıları, meyveleri büyüklüğüne göre ayırarak kasalara koyuyor. İlçeye gelen firmalar tarafından sayın alınan kirazlar, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sunuluyor.

        Bölgede 20 yıldır kiraz yetiştiren Levent Erbak, 15 dönümlük arazisinde 450 kiraz ağacı olduğunu belirterek, "Bu yıl 3 ton ve üzeri hasat bekliyoruz. Fiyat olarak memnunuz." dedi.

        Emine Sönmez ise sabah erken saatlerde başlayan hasadın havanın ısındığı öğle saatlerine kadar sürdüğünü ifade ederek, kiraz toplamanın zorluğunu anlattı.

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