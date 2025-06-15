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        Tarihi ve doğal güzellikleri barındıran "Anemon Yolu" doğaseverler için hazır

        AHMET BAYRAM - Manisa'da doğa yürüyüşçüleri ve tarih meraklıları için açılan "Anemon Yolu", antik dönemden izler ve doğal güzellikler barındırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:19
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        Tarihi ve doğal güzellikleri barındıran "Anemon Yolu" doğaseverler için hazır
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        AHMET BAYRAM - Manisa'da doğa yürüyüşçüleri ve tarih meraklıları için açılan "Anemon Yolu", antik dönemden izler ve doğal güzellikler barındırıyor.

        Spil Dağı eteklerinde Akpınar mevkisinde başlayan ve yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve şehirdeki dağcılık spor kulübü üyelerinin çalışmasıyla tamamlandı.

        Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de destek verdiği çalışmada, yürüyüş yolu için patikalar açan doğasever gönüllüler ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergahtaki çalıları topladı, ağaçları budadı. Ayrıca yol boyunca bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.

        Başlangıç noktasından yaklaşık 1 kilometrelik tırmanışla 130 metre rakımda yer alan Anadolu'nun en eski ana tanrıça figürlerinden biri olan Kybele'nin kaya kabartmasına ulaşan doğaseverler, ardından 1,5 kilometre sonra 300 metre rakımda Batı Anadolu'da hüküm sürdüğü düşülen mitolojik efsanelerle anılan kral Tantalos'un tahtını ve 1,5 kilometre daha ilerideki Yarık Kaya Kanyonu'nu ziyaret edilebiliyor.

        Rotanın devamında, 2 kilometre boyunca ilerleyen yürüyüşçüler, yaklaşık 4 kilometrelik orman içi etabın sonunda 500 metre yükseklikteki doğal güzellik Sülüklü Göl'e ulaşıyor. Buradan Saruhanoğluları Beyliğinin yaklaşık 10 yıl süren fetih mücadelesinde yer almış alperenlerden Kurtoğlu İsmail mezarı ve Çınarlı Çeşme'ye uzanan rota, ana kayaya oyulmuş Kybele mağarası ile sona eriyor.

        - "Kybele'ye ulaşım mümkün değildi"

        Anemon Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Ömer Bülbül, AA muhabirine yolun dağcıların hizmetine açılmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Ortaya yaklaşık 20 kilometrelik, doğa ve tarih parkuru çıktığını ifade eden Bülbül, "Yıllardır Kybele'ye ulaşmak için çok çareler aradık ama bir türlü ulaşım mümkün değildi. Çalılık bir yol vardı ve çalılıklar arasından ulaşılamıyordu. Sadece uzaktan görmekle yetiniyordu Manisa halkı. Bu fikri arkadaşımız Fahrettin Er önerince hemen işe soyunduk. Ramazan ayı boyunca her gün kısmen çalışa çalışa, güzel bir yol açtık." diye konuştu.

        Bülbül, Kybele'ye ulaşılabilen yolun kendilerine cesaret ve hız verdiğini ifade ederek, "Arkasından devam ettik, 'Tantalos'un tahtına niye ulaşamıyoruz?' dedik. Orayı da açtık. Bunu Manisa'ya kazandırdık. Bundan çok mutluyuz." dedi.

        Parkurun açılması fikrini Büyükşehir Belediyesine ve Anemon Dağcılık Spor Kulübüne sunduğunda ilgiyle karşılandığı aktaran doğa yürüyüşçüsü Fahrettin Er, şunları kaydetti:

        "Anemon dağ yürüyüş yolu, Manisa'nın dibinde. Yaklaşık 20 kilometre ve bunun içinde mitolojik, tarihi, jeolojik yapılar var. Bu yol, Kybele tanrıçasının 8,5 metre kabartması, Yarık Kaya Kanyonu, Kral Tantalos'un tahtı, Fay Aynası, Sülüklü Göl, Kurtoğlu İsmail'in mezarı ve Kutsal Kybele Mağarası'nı görebileceğiniz eşsiz bir dağ yürüyüş rotası."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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