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        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altında

        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:13
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        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altında
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        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

        - ⁠Soğukdere mevkisinde orman yangını çıktı

        Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle iki yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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