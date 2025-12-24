Akhisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda 11 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi.

​Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

