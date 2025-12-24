Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da torunu tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 16 yaşındaki torunu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Giriş: 24.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:59
        Manisa'da torunu tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 16 yaşındaki torunu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.G, babaannesini boynundan bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin’de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

