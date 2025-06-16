Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerinin bahçe duvarına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İzzet Polat'ın (64) kullandığı 35 AHC 591 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi geçişinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.

        Bahçe duvarını yıkıp takla atan otomobil, bahçedeki ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü İzzet Polat, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Başından darbe aldığı öğrenilen sürücü, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!

        Benzer Haberler

        Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu oldu: Böyle bir görevi...
        Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu oldu: Böyle bir görevi...
        Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
        Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
        Manisa'daki yangınlarda 2 hektar orman zarar gördü
        Manisa'daki yangınlarda 2 hektar orman zarar gördü
        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı
        Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı
        Manisa'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)