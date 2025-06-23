Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Evlere sıçramadan söndürülen yangında 5 dekar alan zarar gördü.
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