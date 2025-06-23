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        Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:32
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        Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

        Evlere sıçramadan söndürülen yangında 5 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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