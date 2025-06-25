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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:08 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:08
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        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.

        Operasyonda M.Ö. (29) ve Y.S.S. (35) gözaltına alındı.

        Yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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