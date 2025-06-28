GÜNCELLEME - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale ediliyor.
Karaköy ve Yenice mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Akhisar-Gördes kara yolu da ulaşıma kapatıldı.
Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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