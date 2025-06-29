Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Bölgede arıcılık yapan şüpheli D.B, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 28 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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