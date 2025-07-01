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        Manisa'da mahalle sakinleri orman yangınının evlerine ulaşmaması için seferber oldu

        MUSTAFA GÜNGÖR / AHMET BAYRAM - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman yangınlarının çıktığı bölgelere yakın noktalarda yaşayan mahalli sakinleri, alevlerin tarla ve evlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:29
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        Manisa'da mahalle sakinleri orman yangınının evlerine ulaşmaması için seferber oldu
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        MUSTAFA GÜNGÖR / AHMET BAYRAM - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman yangınlarının çıktığı bölgelere yakın noktalarda yaşayan mahalli sakinleri, alevlerin tarla ve evlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün akşam ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangının büyümesinin önüne geçmek için büyük çaba harcarken, Dereköy ve diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle bölgeye su taşıyor.

        Yardım talebi üzerine komşu mahallelerden gelenler de alevlerin meyve bahçelerine ve evlere sıçramaması için çalışma yürütüyor.

        - "Yukarı mahalle hepsi gitti, biz gitmedik"

        Hatice Ökten, AA muhabirine, yangına rağmen evini terk etmediğini belirterek, "Hayvanlarımın başını bekliyorum. Yukarı mahalle hepsi gitti, biz gitmedik. Çocuklarım da geldi, evi bekliyor." dedi.

        Ormanın içerisine çektikleri hortumla yangına müdahale eden İsmail Yıldız da yangının evlere ve bahçelere sıçramaması için çabaladıklarını anlatarak, "Yukarılar yamaç olduğu için itfaiye de giremiyor. Havadan müdahale ediliyor. Yanan birkaç tarla var ama artık onlar kurtarılamazdı çünkü önüne geçilemiyor. Akşam üzeri burada rüzgar başlar. O zamana kadar sıkıntıyı çözmemiz lazım." diye konuştu.

        Yangının olduğu alanda evlerinin ve bağlarının olduğunu aktaran Emre Sezen ise şunları kaydetti:

        "Elimizden geleni yaptık ama yangın hala devam ediyor. Ekipler canla başla çalışıyor. Doğa hepimizin; hayvanlar, canlılar var, zeytinler, bahçeler burada. Çiftçiler parayı buradan kazanıyor. Doğayı korumamız lazım. Hepimiz mücadele etmeliyiz."

        Tankerlerle yangına müdahale eden ilçe sakinlerinden Ali Şen ise doğanın ve çevrenin korunması için gayret gösterdiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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