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        Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:36
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        Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Siyah-beyazlı ekip, ardından top kapma çalışması yaptı ve dar alan oyunları oynadı.

        Manisa temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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