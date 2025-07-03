Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Siyah-beyazlı ekip, ardından top kapma çalışması yaptı ve dar alan oyunları oynadı.
Manisa temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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