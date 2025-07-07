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        Manisa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hastane inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 00:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 00:37
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        Manisa'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hastane inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        Reşatbey Mahallesi 167. Sokak'taki yeni devlet hastanesi inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Mesut Ceylan (52), yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.​​​​​​​

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ordu'nun Aybastı ilçesinden çalışmak üzere Akhisar'a gelen Mesut Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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