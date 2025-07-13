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        Alaşehir'de ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda biriken atıklar gönüllüler tarafından toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:52
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        Alaşehir'de ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda biriken atıklar gönüllüler tarafından toplandı.

        Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği ve Alaşehir Belediyesi işbirliği ile Evrenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun da katılımıyla bölgede piknikçilerin bıraktığı çöpler toplandı.

        Belediyeye ait çöp toplama araçları ve personeller de etkinliğe destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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