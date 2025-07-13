Alaşehir'de ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı

Belediyeye ait çöp toplama araçları ve personeller de etkinliğe destek verdi.

Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği ve Alaşehir Belediyesi işbirliği ile Evrenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

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