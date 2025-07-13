Türkiye Karate Premier Ligi'nin Murat Eşsiz Etabı sona erdi

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin üçüncü ayağı olan Murat Eşsiz Etabı, sona erdi.

Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 46 ildeki 228 kulüpten 1350 sporcu katıldı.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, klasman puanları toplamak ve sezon sonunda yapılacak büyük finale katılabilmek için yarıştı.

Etap sonunda toplam 51 altın, 51 gümüş ve 102 bronz madalya olmak üzere 204 madalya sahiplerini buldu.

Dereceye giren sporcular, Türkiye Karate Premier Ligi genel klasmanında elde ettikleri puanlarla sonraki etaplar için avantaj yakaladı.