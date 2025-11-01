Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:22 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:22
        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada kaçmaya çalışan E.O'yu (23) yakaladı.

        Şüphelinin üst aramasında, 6 bin 84 parça bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

