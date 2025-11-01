Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada kaçmaya çalışan E.O'yu (23) yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında, 6 bin 84 parça bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
