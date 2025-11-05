Turgutlu'da yolcu treninin çarptığı kamyonette hasar oluştu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu trenin çarptığı kamyonette hasar meydana geldi.
İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Yunus Dönmez yönetimindeki (29) 45 ADH 685 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada kamyonette hasar oluştu.
Çalışmaların ardından yolcu treni seferine devam etti.
