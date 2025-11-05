Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Turgutlu'da yolcu treninin çarptığı kamyonette hasar oluştu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu trenin çarptığı kamyonette hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:56
        Turgutlu'da yolcu treninin çarptığı kamyonette hasar oluştu
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu trenin çarptığı kamyonette hasar meydana geldi.

        İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Yunus Dönmez yönetimindeki (29) 45 ADH 685 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada kamyonette hasar oluştu.

        Çalışmaların ardından yolcu treni seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

