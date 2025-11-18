Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle Son Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ZB 8208 plakalı otomobil ile Emin Denli'nin (34) kullandığı 45 AUR 978 plakalı motosiklet çarpıştı.

