        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 18:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:43
        Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle Son Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 45 ZB 8208 plakalı otomobil ile Emin Denli'nin (34) kullandığı 45 AUR 978 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emin Denli ile yanında bulunan Mehmet Emin Kömürcü (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

