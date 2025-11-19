Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Manisa'da çeşitli suçlardan hakkında 51 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 51 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'da çeşitli suçlardan hakkında 51 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silahlı yağma, uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan O.G'nin (42) Yunusemre ilçesinde bulunduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan O.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tuz Gölü'nde ilgi çeken oluşum
        Tuz Gölü'nde ilgi çeken oluşum
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Manisalı Kıbrıs gazisi, 51 yıl sonra madalyasına kavuştu
        Manisalı Kıbrıs gazisi, 51 yıl sonra madalyasına kavuştu
        Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor
        Glint Manisa Basket, yeniden Avrupa sahnesine çıkmak istiyor
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban öldü
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği o...
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği o...
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti