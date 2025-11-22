Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kamyonla pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonla pikabın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 21:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:38
        Manisa'da kamyonla pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonla pikabın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Zeynep Y. yönetimindeki 45 S 7945 plakalı pikap ile Ömer S. idaresindeki 45 HD 1351 plakalı kamyon, Manisa-Akhisar kara yolu Saruhanlı Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan pikap sürücüsü Zeynep Y. ile beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

