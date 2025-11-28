Habertürk
Habertürk
        Salihli'de 82 litre sahte içki ele geçirildi

        Salihli'de 82 litre sahte içki ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 82 litre sahte içki ile 800 litre üzüm şırası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:54
        Salihli'de 82 litre sahte içki ele geçirildi
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        A.S'ye ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 82 litre sahte içki ile 800 litre üzüm şırası ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

