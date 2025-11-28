Salihli'de 82 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 82 litre sahte içki ile 800 litre üzüm şırası ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
A.S'ye ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 82 litre sahte içki ile 800 litre üzüm şırası ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
