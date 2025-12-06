Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler:Ali Şakacı, Tolga Ediz, Nazlı Çisil Güngör
Glint Manisa Basket: Smith 14, Yiğit Onan 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal 2, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan Sipahi 11, Koprivica 8, Ponitka 8, İsmet Akpınar 3, Göktuğ Baş, Hale
1. Periyot: 26-20
Devre: 45-41
3. Periyot: 60-63
MANİSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.