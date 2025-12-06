Habertürk
Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:03
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ali Şakacı, Tolga Ediz, Nazlı Çisil Güngör

        Glint Manisa Basket: Smith 14, Yiğit Onan 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal 2, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2

        Bahçeşehir Koleji: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan Sipahi 11, Koprivica 8, Ponitka 8, İsmet Akpınar 3, Göktuğ Baş, Hale

        1. Periyot: 26-20

        Devre: 45-41

        3. Periyot: 60-63

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

