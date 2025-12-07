Salihli'de hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Türkarslan için hastanede, ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

İlk müdahalesi çalışma arkadaşlarınca yapılan Türkarslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede görevli genel cerrahi uzmanı Türkarslan (55) dün akşam hastanede fenalaştı.

