        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 18:12 Güncelleme: 07.12.2025 - 18:12
        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik), Umut Erdem, Toure, Cissokho (Dk. 49 Benrahou), Lindseth, Adekanye (Dk. Muhammed Enes Kiprit), Yusuf Talum (Dk. 90 Osman Kahraman), Diony

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Africo, Regis (Dk. 72 Medeni Bingöl), Jevsenak (Dk. 71 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 84 Vlachomitros), Emir Bars, Jefferson, Batuhan Kör (Dk. 65 Bekir Can Kara), Ivan Cedric

        Goller: Dk. 30 Regis (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 60 ve 78 Diony (penaltıdan) (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 76 Africo (İmaj Altyapı Vanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Cissokho, Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 55 Jevsenak, Dk. 74 Ivan Cedric, Dk. 75 Jefferson, Dk. 84 Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

