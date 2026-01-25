​Manisa'da merdivenden düştüğü iddia edilen kişi öldü

​Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, apart otelin merdivenlerinden düştüğü öne sürülen iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ​Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin sahibi Habip Çulha'nın otelin bahçesindeki merdivenlerden düştüğü iddia edildi. ​Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Çulha'yı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çulha'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

