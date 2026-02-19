Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay, Alaşehir'de iftar programı düzenledi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 19.02.2026 - 23:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:21
        Türk Kızılay, Alaşehir'de iftar programı düzenledi
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.

        Türk Kızılay Alaşehir Şubesince Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda ilk iftar gerçekleştirildi.

        Şube Başkanı Nedim Yamak, bu ramazanda "Bir başına olanların yanı başındayız" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

        Ramazan boyunca 12 bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını aktaran Yamak, 134 aileye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 402 bin lira nakdi yardım yapılacağını, ayrıca 50 aileye 100 koli gıda desteği sağlanacağını ifade etti.

        İftar programlarının bağışçıların desteğiyle sürdürüldüğünü kaydeden Yamak, hayırseverleri destek vermeye davet etti.

        Alaşehir Belediyesi de iftar çadırı önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. İkramın ramazan boyunca süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

