Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar sürüyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da toprak kaymasının olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

        Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Yamaçtaki heyelan riskine karşı incelemeler sürerken yer yer biriken yağmur sularının da tahliyesi gerçekleştiriliyor.

        İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

        Jandarma ekipleri, bant aktarımıyla ulaşımı kontrollü sağlamaya devam ediyor.


        Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde önceki gün toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açılmıştı.

        Toprağın yamaçtan kaymaya başladığını gören otoyol jandarma devriye ekibinin dikkati sayesinde otoyolun ulaşıma kapatılarak önlem alındığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de şubat ayında yalancı bahar yaşanıyor
        Sarıgöl'de şubat ayında yalancı bahar yaşanıyor
        Manisa FK Bodrum deplasmanında 3 puan peşinde
        Manisa FK Bodrum deplasmanında 3 puan peşinde
        Manisa'nın iklim haritası ortak akılla güncelleniyor
        Manisa'nın iklim haritası ortak akılla güncelleniyor
        Muradiye OSB'de iş ve yaşamı buluşturan dev adım
        Muradiye OSB'de iş ve yaşamı buluşturan dev adım
        Kuruyan Marmara Gölü'nün su tuttuğu alanlar dronla görüntülendi
        Kuruyan Marmara Gölü'nün su tuttuğu alanlar dronla görüntülendi
        Başkan Dutlulu binlerce Manisalıyla iftar sofrasında buluştu
        Başkan Dutlulu binlerce Manisalıyla iftar sofrasında buluştu