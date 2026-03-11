Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soğuksu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ü.K'yi (20) durdu. Polis ekiplerinin üst araması yapmak istediği şüpheli kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan zanlının evinde ve üzerinde yapılan aramada 170 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

