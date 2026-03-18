Alaşehir'de üzüm üreticilerine su kullanımı için beyanname uyarısı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm sezonu öncesi çiftçilerden, sulama sahasındaki arazileri için 30 Mart'a kadar beyanname işlemlerini tamamlamaları istendi.



Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz, yaptığı açıklamada, su kullanım alanlarının belirlenmesi için çiftçilerin beyanname vermelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.



Alagöz, tarımda su israfının önüne geçilmesi ve sulanabilir alanların doğru tespit edilmesini gerektiğini kaydederek, "Bugün itibarıyla tüm çiftçilerimize en az iki kez sulama yapabilecek kadar suyumuz mevcut. Avşar ve Buldan barajlarında su seviyeleri yeterli düzeye ulaştı. Haziran ayından itibaren çiftçilerimize en az iki kez su verebileceğiz." ifadesini kullandı.







